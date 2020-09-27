Власти Прикамья отказались заключать контракт с победителем конкурса на строительство больницы в Полазне

Posted 27 сентября 2020, 12:42
Published 27 сентября 2020, 12:42
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Заявки на участие подали 3 компании. Победителем признано ООО «Равелин». Это московское микропредприятие. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, уставный капитал составляет 500 тысяч рублей. Начальная цена контракта снизилась на 31 млн рублей и составила 451,5 млн рублей. Заказчиком строительства выступает Управление капитального строительства Пермского края. В течение 20 дней с подрядчиком планировалось заключить контракт.
А 18 сентября 2020 года выснилось, что участник конкурса предоставил несуществующие документы, подтверждающие свой опыт.
22 сентября 2020 года заявка компании «Равелин» была отклонена из-за предоставления недостоверной информации. У еще одного участника, ООО «Стройхолдинг», заявка также была отклонена. Третий участник, чья заявка соответствовала требованиям, ООО «Дельта-строй».
Больничный комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году. Строительство будет вестись на участке по улице Больничная, 11, где сейчас располагается больница. Новый лечебный корпус по проекту с переменной этажностью: 3 и 4 этажа. Он включает в себя стационар круглосуточного пребывания на 28 мест, дневного пребывания на 18 мест, поликлинику для взрослого населения на 100 посещений в день и детскую консультацию на 90 посещений. Кроме того, в состав объекта входит одноэтажная котельная общей площадью 72 кв. метра.
Медуслуги в новом комплексе должны получать 16 тыс. жителей посёлка, из них 4 тыс. детей. Комплекс районной больницы в Полазне входит в адресную инвестиционную программу Пермского края.