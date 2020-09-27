Власти Прикамья отказались заключать контракт с победителем конкурса на строительство больницы в Полазне

Больничный комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году. Строительство будет вестись на участке по улице Больничная, 11, где сейчас располагается больница. Новый лечебный корпус по проекту с переменной этажностью: 3 и 4 этажа. Он включает в себя стационар круглосуточного пребывания на 28 мест, дневного пребывания на 18 мест, поликлинику для взрослого населения на 100 посещений в день и детскую консультацию на 90 посещений. Кроме того, в состав объекта входит одноэтажная котельная общей площадью 72 кв. метра.