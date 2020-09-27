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Posted 27 сентября 2020, 12:42

Published 27 сентября 2020, 12:42

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Власти Прикамья отказались заключать контракт с победителем конкурса на строительство больницы в Полазне

27 сентября 2020, 12:42
Сюжет
Медицина в Прикамье
Победитель конкурса на строительство больничного комплекса в Полазне был определен 14 сентября 2020 года. Об этом сообщало министерство строительства Пермского края.

Заявки на участие подали 3 компании. Победителем признано ООО «Равелин». Это московское микропредприятие. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, уставный капитал составляет 500 тысяч рублей. Начальная цена контракта снизилась на 31 млн рублей и составила 451,5 млн рублей. Заказчиком строительства выступает Управление капитального строительства Пермского края. В течение 20 дней с подрядчиком планировалось заключить контракт.

А 18 сентября 2020 года выснилось, что участник конкурса предоставил несуществующие документы, подтверждающие свой опыт.

22 сентября 2020 года заявка компании «Равелин» была отклонена из-за предоставления недостоверной информации. У еще одного участника, ООО «Стройхолдинг», заявка также была отклонена. Третий участник, чья заявка соответствовала требованиям, ООО «Дельта-строй».

Больничный комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году. Строительство будет вестись на участке по улице Больничная, 11, где сейчас располагается больница. Новый лечебный корпус по проекту с переменной этажностью: 3 и 4 этажа. Он включает в себя стационар круглосуточного пребывания на 28 мест, дневного пребывания на 18 мест, поликлинику для взрослого населения на 100 посещений в день и детскую консультацию на 90 посещений. Кроме того, в состав объекта входит одноэтажная котельная общей площадью 72 кв. метра.

Медуслуги в новом комплексе должны получать 16 тыс. жителей посёлка, из них 4 тыс. детей. Комплекс районной больницы в Полазне входит в адресную инвестиционную программу Пермского края.

#Общество#Медицина в Прикамье#Здравоохранение#Минстрой#Министерство строительства
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