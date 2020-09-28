Банк «Открытие» предлагает бесплатные виртуальные Opencard МИР для социальных выплат

Виртуальная карта обеспечивает такие же возможности, как и обычная Opencard: с ее помощью можно оплачивать покупки, переводить деньги между счетами и другим людям, а также пользоваться всеми привилегиями программы лояльности МАКС. Среди них кэшбэк до 11% в любимой категории или 3% на все, бесплатное обслуживание и снятие наличных в банкоматах по всему миру без комиссий.