Беспощадные и наивные 2000-е. Ищем 100% интернет-пермяка

Posted 28 сентября 2020, 03:00
Published 28 сентября 2020, 03:00
Modified 29 мая, 08:57
Updated 29 мая, 08:57
Сегодня большинство пермяков может без труда зайти в интернет и найти там все, что захочется: от оцифрованных фильмов братьев Люмьер до баскетбольного мяча с автографом Сергея Белова или чудо-мази, спасающей от электромагнитных волн. Но так было не всегда.
В начале этого века интернет не был доступным каждому. Приходилось хитрить, чтобы сэкономить лишние мегабайты, ругаться с родственниками из-за занятой телефонной линии и покупать специальные карточки доступа в интернет. Вы только посмотрите, какой ажиотаж в 2004 году был в салонах связи, когда только появились сотовые операторы. Архивное фото удалось раздобыть у сотрудников МегаФона.
Теперь все эти «попытки уйти в виртуал и забыться онлайн» вызывают у нас ностальгию. Предлагаем вспомнить, как это было, и проверить знания о пермском интернете начала нулевых. Внимание, знатоки, подсказка: варианты правильных ответов в тесте могут повторяться.