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Posted 28 сентября 2020, 03:00

Published 28 сентября 2020, 03:00

Modified 29 мая, 08:57

Updated 29 мая, 08:57

Беспощадные и наивные 2000-е. Ищем 100% интернет-пермяка

Беспощадные и наивные 2000-е. Ищем 100% интернет-пермяка

28 сентября 2020, 03:00
Фото: properm.ru.
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Сегодня мы привыкли серфить по сайтам со скоростью в десятки Мбит/с или играть в онлайн-игры со смартфона. А ведь еще буквально 15 лет назад ради доступа в интернет нужно было крутиться как уж на сковороде. А насколько вы были предприимчивы в своем желании оказаться во всемирной паутине? Давайте проверим, осталось ли что-то о тех временах в вашей памяти.

Сегодня большинство пермяков может без труда зайти в интернет и найти там все, что захочется: от оцифрованных фильмов братьев Люмьер до баскетбольного мяча с автографом Сергея Белова или чудо-мази, спасающей от электромагнитных волн. Но так было не всегда.

В начале этого века интернет не был доступным каждому. Приходилось хитрить, чтобы сэкономить лишние мегабайты, ругаться с родственниками из-за занятой телефонной линии и покупать специальные карточки доступа в интернет. Вы только посмотрите, какой ажиотаж в 2004 году был в салонах связи, когда только появились сотовые операторы. Архивное фото удалось раздобыть у сотрудников МегаФона.

Теперь все эти «попытки уйти в виртуал и забыться онлайн» вызывают у нас ностальгию. Предлагаем вспомнить, как это было, и проверить знания о пермском интернете начала нулевых. Внимание, знатоки, подсказка: варианты правильных ответов в тесте могут повторяться.

 

 
 
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