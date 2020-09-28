СК возобновил расследование дела в отношении полицейского, который два года назад избил в Перми подростка

В марте 2020 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль.

В Перми Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о возобновлении уголовного дела по факту избиения полицейским подростка. Об этом Properm.ru сообщили в правозащитной организации «Зона права». Инцидент произошел 3 сентября 2018 года в одном из пермских колледжей. Для 16-летнего юноши это был первый день в учебном году. Во время второй пары его вызвали в кабинет директора, где находился сотрудник ОМВД по Нытвенскому району. Сотрудник полиции якобы потребовал от подростка признаться в краже и написать явку с повинной. Согласно материалам дела, когда молодой человек отказался подписывать бумаги, оперативник вывел его на улицу, посадил в служебный автомобиль и начал избивать. Также юноша заявлял, что полицейский угрожал ему изнасилованием. В отношении сотрудника МВД возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Однако расследование было прекращено. Мать подростка обратилась с жалобой к главе СК РФ Александру Бастрыкину, который потребовал от руководства СУ СК России по Пермскому краю подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях. Сейчас в СК заявляют, что дело было закрыто преждевременно и без допроса необходимых свидетелей. Следователи настаивают на проведении судебной экспертизы. Также в планах ведомства провести допрос на детекторе лжи.