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Posted 28 сентября 2020, 04:40

Published 28 сентября 2020, 04:40

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

В Хохловке прошли «Большие маневры»: пушки, мечи, пулеметы и стрелы

В Хохловке прошли «Большие маневры»: пушки, мечи, пулеметы и стрелы

28 сентября 2020, 04:40
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
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Ключевым событие фестиваля стала реконструкция битвы, в которой приняли участие более 200 человек.

В минувшие выходные, 26–27 сентября, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в 13 раз прошел военно-исторический фестиваль «Большие маневры». В событии приняли участие члены исторических клубов из двадцати городов России.

Гостей фестиваля ждало путешествие по разным эпохам российской истории — от Средних веков до Второй мировой войны. На мастер-классах пермяки могли научиться стрельбе из лука и фехтованию, примерить на себя доспехи русских воинов и узнать больше о стрелковом оружии середины 20 века.

Также в на «Больших маневрах» гостям показали реконструкцию сражения Великой Отечественной войны. В битве приняло участие более 200 человек и 10 единиц различной техники.

#Афиша#Фото
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