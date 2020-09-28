В Хохловке прошли «Большие маневры»: пушки, мечи, пулеметы и стрелы

Гостей фестиваля ждало путешествие по разным эпохам российской истории — от Средних веков до Второй мировой войны. На мастер-классах пермяки могли научиться стрельбе из лука и фехтованию, примерить на себя доспехи русских воинов и узнать больше о стрелковом оружии середины 20 века.