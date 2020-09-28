В Хохловке прошли «Большие маневры»: пушки, мечи, пулеметы и стрелы

Posted 28 сентября 2020, 04:40
Published 28 сентября 2020, 04:40
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
В минувшие выходные, 26–27 сентября, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в 13 раз прошел военно-исторический фестиваль «Большие маневры». В событии приняли участие члены исторических клубов из двадцати городов России.
Гостей фестиваля ждало путешествие по разным эпохам российской истории — от Средних веков до Второй мировой войны. На мастер-классах пермяки могли научиться стрельбе из лука и фехтованию, примерить на себя доспехи русских воинов и узнать больше о стрелковом оружии середины 20 века.
Также в на «Больших маневрах» гостям показали реконструкцию сражения Великой Отечественной войны. В битве приняло участие более 200 человек и 10 единиц различной техники.