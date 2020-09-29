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Posted 29 сентября 2020, 09:25

Published 29 сентября 2020, 09:25

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

Анатолий Маховиков войдет в Общественную палату Пермского края

Анатолий Маховиков войдет в Общественную палату Пермского края

29 сентября 2020, 09:25
Фото: Properm.ru.
Указ о включении бывшего бизнес-омбудсмена подписан главой региона Ленидом Политовым.

Генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков войдет в состав Общественной палаты Пермского края. В палате он займет место председателя Пермского краевого суда в почетной отставке Владимира Вельянинова.

Указ о внесении изменений в состав Общественной палаты был подписан и.о. губернатора Пермского края Ленидом Политовым 25 сентября, но вступил в силу вчера, 28 сентября (с момента его опубликования).

Владимир Вельянинов ранее написал заявление о выходе из состава Общественной палаты. Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», он был включен в общественную палату по квоте губернатора, поэтому кандидатуру на его место также предлагает глава региона.

В июле 2020 года Анатолий Маховиков ушел с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и возглавил АО «КОРТРОС-Пермь». В качестве бизнес-омбудсмена он проработал с февраля 2019 года.

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#Политика#Общественная палата#Общественная палата пермского края#Кортрос#Маховиков#Вельянинов
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