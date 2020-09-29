Анатолий Маховиков войдет в Общественную палату Пермского края

Posted 29 сентября 2020, 09:25
Published 29 сентября 2020, 09:25
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
Генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков войдет в состав Общественной палаты Пермского края. В палате он займет место председателя Пермского краевого суда в почетной отставке Владимира Вельянинова.
Указ о внесении изменений в состав Общественной палаты был подписан и.о. губернатора Пермского края Ленидом Политовым 25 сентября, но вступил в силу вчера, 28 сентября (с момента его опубликования).
Владимир Вельянинов ранее написал заявление о выходе из состава Общественной палаты. Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», он был включен в общественную палату по квоте губернатора, поэтому кандидатуру на его место также предлагает глава региона.
В июле 2020 года Анатолий Маховиков ушел с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и возглавил АО «КОРТРОС-Пермь». В качестве бизнес-омбудсмена он проработал с февраля 2019 года.