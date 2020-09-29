Дом бизнес-класса в ЖК «Гулливер» готовится к сдаче в эксплуатацию

АО «КОРТРОС-Пермь», застройщик ЖК «Гулливер», в ближайшее время получит заключение о соответствии жилого дома бизнес-класса по ул. Революции, 52 требованиям технических регламентов. Таким образом, седьмой из восьми жилых домов комплекса «Гулливер» будет введен в эксплуатацию совсем скоро, в четвертом квартале 2020 года. Дом состоит из шести подъездов высотой от семи до девяти этажей. Всего в нем 149 квартир, а это означает, что в каждом подъезде — их от 19 до 32. Малое количество квартир на каждом этаже создаст дополнительный комфорт и уют будущим жильцам. Ведь согласитесь, что зная в лицо всех своих соседей, каждый из нас становится спокойнее и увереннее в собственной безопасности.