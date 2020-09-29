Дом бизнес-класса в ЖК «Гулливер» готовится к сдаче в эксплуатацию

Posted 29 сентября 2020, 11:26
Published 29 сентября 2020, 11:26
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
АО «КОРТРОС-Пермь», застройщик ЖК «Гулливер», в ближайшее время получит заключение о соответствии жилого дома бизнес-класса по ул. Революции, 52 требованиям технических регламентов. Таким образом, седьмой из восьми жилых домов комплекса «Гулливер» будет введен в эксплуатацию совсем скоро, в четвертом квартале 2020 года. Дом состоит из шести подъездов высотой от семи до девяти этажей. Всего в нем 149 квартир, а это означает, что в каждом подъезде — их от 19 до 32. Малое количество квартир на каждом этаже создаст дополнительный комфорт и уют будущим жильцам. Ведь согласитесь, что зная в лицо всех своих соседей, каждый из нас становится спокойнее и увереннее в собственной безопасности.
В целях безопасности и комфорта жителей весь дом и квартиры оснащены «умными технологиями». Система управления жильем, начиная от датчиков протечки в санузле и на кухне, датчика температуры и влажности до извещателя системы охранной сигнализации в коридоре квартиры и Wi-Fi-роутера, создаст условия, максимально удобные для жизни, настроит быт под собственные потребности и желания. Управлять микроклиматом в своем доме, удаленно проверять расходы ресурсов, контролировать безопасность квартиры — эти современные функции выводят комфорт на совершенно новый уровень.
При планировке и строительстве продуманы все мелочи, которые оценят самые требовательные покупатели. Речь идет и о входной группе, имеющей стильный внешний вид, благодаря стараниям дизайнеров. И об улучшенной межквартирной звукоизоляции, снимающей вопросы многих к современным новостройкам. Сейчас, уже все привыкли, что трехметровые потолки являются неотъемлемой составляющей комфорта в квартирах бизнес-класса. Такая высота потолков, а также отделка «под чистовую» расширяют поле деятельности для собственников и их дизайнеров.
Жилье бизнес-класса еще можно купить в ЖК «Гулливер» — уникальном для Перми проекте — квартале в самом сердце Перми. До конца этого года внутри жилого квартала откроется парк со спортивными и игровыми площадками и зонами отдыха для детей и взрослых. И все это в центре города, вблизи от самых популярных мест Перми.
Здесь покупают недвижимость и те, кто достиг многого в своей жизни и карьере, и те, кто имеет амбициозные планы и напряженно работает, предъявляя при этом особые требования к жилью. Если вы держите руку на пульсе, но жизнь в мегаполисе для вас не только работа, но и высокий уровень комфорта, поспешите обратиться в офис продаж АО «КОРТРОС-Пермь» по ул. Куйбышева, 61 или позвоните по тел: 2 155 775. В продаже еще остались двух и трехкомнатные квартиры, способные удовлетворить самые высокие запросы покупателей.