Еще одна пермячка отсудила крупную сумму за опасную запеканку из «Овсянки»

Поскольку исковые требования женщины были удовлетворены лишь частично, она оспорила решение в Пермском краевом суде. Алла Козофат также оспорила решение суда. В обосновании иска жительница Перми указала, что 15 ноября 2019 года она обедала в кафе «Oвсянка» и съела там картофельную запеканку с мясом. После приема пищи у гражданки ухудшилось состояние здоровья. Почувствовав недомогание, она обратилась в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу, где ей был поставлен диагноз сальмонеллез и оказано необходимое стационарное лечение. В своем иске пострадавшая гражданка потребовала возмещения компенсации морального вреда 50 тыс. рублей и возмещения потраченных на лечение денежных средств в размере 34,6 тыс. рублей. Но суд оставил решение первой инстанции в силе.