Еще одна пермячка отсудила крупную сумму за опасную запеканку из «Овсянки»

Posted 29 сентября 2020, 11:55
Published 29 сентября 2020, 11:55
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
Более 60 тысяч рублей пермячка отсудила за некачественный обед в пермском кафе «Овсянка», сообщаеет пресс-служба Пермского краевого суда. Попавшая в больницу после посещения кафе 15 ноября 2019 года пермячка обратилась в Ленинский районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Алле Козофат, оказывавшей услуги общественного питания в кафе «Овсянка» и «O-fit». С ИП были взысканы 35 тыс рублей компенсации морального вреда и 7,9 тыс. рублей в счет возмещения расходов, понесенных на лечение. Кроме того, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 21,4 тыс рублей в соответствии с федеральным законом «О защите прав потребителей».
Поскольку исковые требования женщины были удовлетворены лишь частично, она оспорила решение в Пермском краевом суде. Алла Козофат также оспорила решение суда. В обосновании иска жительница Перми указала, что 15 ноября 2019 года она обедала в кафе «Oвсянка» и съела там картофельную запеканку с мясом. После приема пищи у гражданки ухудшилось состояние здоровья. Почувствовав недомогание, она обратилась в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу, где ей был поставлен диагноз сальмонеллез и оказано необходимое стационарное лечение. В своем иске пострадавшая гражданка потребовала возмещения компенсации морального вреда 50 тыс. рублей и возмещения потраченных на лечение денежных средств в размере 34,6 тыс. рублей. Но суд оставил решение первой инстанции в силе.
В ноябре 2019 года в кафе «Овсянка» и «O-fit» отравились 29 человек, из них трое — дети. Один мальчик погиб. Тогда следственный отдел по Индустриальному району Перми возбудил уголовное дело по факту отравления посетителей кафе. Дело заведено по п. п. «б», «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).