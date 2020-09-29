Жителя Башкирии осудили в Перми за езду по фальшивым правам

Posted 29 сентября 2020, 05:32
Published 29 сентября 2020, 05:32
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
Пермский районный суд вынес приговор ранее судимому уроженцу Республики Башкортостан за изпользование поддельного водительского удостоверения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину на 4 км автодороги Пермь — Екатеринбург — Нестюково остановили сотрудники ГИБДД. Он был за рулем автомобиля марки «Шевроле».
Сотрудники полиции усомнились в том, что его водительские права настоящие и отстранили мужчину от управления транспортным средством. Позже экспертиза подтвердила, что документ поддельный. Оказалось, что мужчина купил его в интернете еще в 2017 году.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.