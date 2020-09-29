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Posted 29 сентября 2020, 05:32

Published 29 сентября 2020, 05:32

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

Жителя Башкирии осудили в Перми за езду по фальшивым правам

Жителя Башкирии осудили в Перми за езду по фальшивым правам

29 сентября 2020, 05:32
Фото: Properm.ru.
Поддельный документ мужчина купил в интернете еще в 2017 году.

Пермский районный суд вынес приговор ранее судимому уроженцу Республики Башкортостан за изпользование поддельного водительского удостоверения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину на 4 км автодороги Пермь — Екатеринбург — Нестюково остановили сотрудники ГИБДД. Он был за рулем автомобиля марки «Шевроле».

Сотрудники полиции усомнились в том, что его водительские права настоящие и отстранили мужчину от управления транспортным средством. Позже экспертиза подтвердила, что документ поддельный. Оказалось, что мужчина купил его в интернете еще в 2017 году.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

#Происшествия
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