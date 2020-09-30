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Posted 30 сентября 2020, 08:21

Published 30 сентября 2020, 08:21

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» применяет передовой метод для контроля качества продукции

30 сентября 2020, 08:21
БИК-спектрометр используют в лаборатории уже несколько лет.

Центральная лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» славится не только самыми точными сотрудниками, но и самым передовым оборудованием. Здесь применяют новый комплексный метод испытания для контроля качества продуктов нефтепереработки — БИК-спектрометрию, альтернативный стандартным (ГОСТовским) методам.

Главным преимуществом экспресс-метода является меньшее время, необходимое на выполнение испытаний, использование минимального объёма образца для проведения испытаний и минимальная пробоподготовка.

БИК-спектрометр используют в лаборатории с 2016 года. Перед этим была проведена огромная работа по его «научению»: снятие спектров, сравнение их с результатами испытаний по ГОСТ, построение высокоточных калибровок. Сейчас уже два однотипных спектрометра (приборы МРА) готовы разгрузить основное оборудование. Качество товарной продукции контролируют по следующим показателям: фракционному составу, температуре вспышки, температуре помутнения, кинематической вязкости, октановым и цетановым числам и некоторым другим. Высокое качество выпускаемой продукции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» обеспечивается постоянным лабораторным контролем на всех этапах производства: от приёма сырья до отгрузки продукции с выдачей паспортов качества продукции.

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