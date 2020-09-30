«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» применяет передовой метод для контроля качества продукции

БИК-спектрометр используют в лаборатории с 2016 года. Перед этим была проведена огромная работа по его «научению»: снятие спектров, сравнение их с результатами испытаний по ГОСТ, построение высокоточных калибровок. Сейчас уже два однотипных спектрометра (приборы МРА) готовы разгрузить основное оборудование. Качество товарной продукции контролируют по следующим показателям: фракционному составу, температуре вспышки, температуре помутнения, кинематической вязкости, октановым и цетановым числам и некоторым другим. Высокое качество выпускаемой продукции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» обеспечивается постоянным лабораторным контролем на всех этапах производства: от приёма сырья до отгрузки продукции с выдачей паспортов качества продукции.