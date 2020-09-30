На капремонт Комсомольского проспекта от Екатерининской до Революции выделили 677 миллионов рублей

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Работы на этом участке должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.

Администрация Перми объявила торги на капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Екатерининская до ул. Революции. Как сообщает РБК Пермь, начальная стоимость контракта составила 677 млн рублей. По контракту подрядчик должен будет отремонтировать проезжую часть, провести ремонт бульварной части (заменить покрытие на гранит, установить скамейки, урны и торшерные опоры освещения), провести кабельную и ливневую канализации. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.