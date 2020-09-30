На капремонт Комсомольского проспекта от Екатерининской до Революции выделили 677 миллионов рублей

Posted 30 сентября 2020, 05:19
Published 30 сентября 2020, 05:19
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Администрация Перми объявила торги на капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Екатерининская до ул. Революции. Как сообщает РБК Пермь, начальная стоимость контракта составила 677 млн рублей.
По контракту подрядчик должен будет отремонтировать проезжую часть, провести ремонт бульварной части (заменить покрытие на гранит, установить скамейки, урны и торшерные опоры освещения), провести кабельную и ливневую канализации. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.