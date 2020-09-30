В 2021 году мэрия Перми планирует закупить 17 новых трамваев

Posted 30 сентября 2020, 13:15
Published 30 сентября 2020, 13:15
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В следующем году мэрия Перми запланировала покупку 17 трамваев. Как сообщает пресс-служба городской думы, приобретение нового электротранспорта будет профинансировано из бюджета муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и электротранспортом». Сумма финансирования в следующем году составит 6 млрд рублей.
К 2023 году пермские власти планируют увеличить число экологического транспорта в Перми до 40%. В рамках муниципальной программы все трамваи и автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, навигации, учета пассажиропотока, а также валидаторами. Кроме того, планируется продолжить то, что ожидалось внедрить в текущем году: установить остановки, обновить автобусы и трамваи, провести капремонт трамвайных путей и перейти на безналичную оплату проезда.
Сейчас на повестке дня властей находится возмещение огромных убытков от реализации транспортной реформы, которая напрямую связана с муниципальной программой.
А в этом году власти планируют закупить еще 26 трамваев по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально планировалось закупить 75 транспортных средств, однако федеральный Минтранс этого не одобрил. В ноябре прошлого года мэрия заключила контракты на поставку девяти новых трамваев, которая позже была признана незаконной. Однако решение о недействительности сделки отменили.