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Posted 30 сентября 2020, 13:15

Published 30 сентября 2020, 13:15

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В 2021 году мэрия Перми планирует закупить 17 новых трамваев

В 2021 году мэрия Перми планирует закупить 17 новых трамваев

30 сентября 2020, 13:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Закупка пройдет в рамках муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и электротранспортом».

В следующем году мэрия Перми запланировала покупку 17 трамваев. Как сообщает пресс-служба городской думы, приобретение нового электротранспорта будет профинансировано из бюджета муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и электротранспортом». Сумма финансирования в следующем году составит 6 млрд рублей.

К 2023 году пермские власти планируют увеличить число экологического транспорта в Перми до 40%. В рамках муниципальной программы все трамваи и автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, навигации, учета пассажиропотока, а также валидаторами. Кроме того, планируется продолжить то, что ожидалось внедрить в текущем году: установить остановки, обновить автобусы и трамваи, провести капремонт трамвайных путей и перейти на безналичную оплату проезда.

Сейчас на повестке дня властей находится возмещение огромных убытков от реализации транспортной реформы, которая напрямую связана с муниципальной программой.

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А в этом году власти планируют закупить еще 26 трамваев по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально планировалось закупить 75 транспортных средств, однако федеральный Минтранс этого не одобрил. В ноябре прошлого года мэрия заключила контракты на поставку девяти новых трамваев, которая позже была признана незаконной. Однако решение о недействительности сделки отменили.

#Общество#Пермская езда
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