В 2021 году мэрия Перми планирует закупить 17 новых трамваев

К 2023 году пермские власти планируют увеличить число экологического транспорта в Перми до 40%. В рамках муниципальной программы все трамваи и автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, навигации, учета пассажиропотока, а также валидаторами. Кроме того, планируется продолжить то, что ожидалось внедрить в текущем году: установить остановки, обновить автобусы и трамваи, провести капремонт трамвайных путей и перейти на безналичную оплату проезда.