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Posted 30 сентября 2020, 08:03

Published 30 сентября 2020, 08:03

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

В Березниках мужчина отправится в колонию за две кражи из квартир и покупки по чужой банковской карте

30 сентября 2020, 08:03
Кроме того, суд назначил злоумышленнику небольшой штраф.

Житель Березников признан виновным в совершении двух краж и мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что мужчина находился в гостях у своей знакомой. Он воспользовался тем, что никто не видит, забрал ноутбук стоимостью 12 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Через несколько дней злоумышленник взломал замок на входной двери с помощи отвертки и проник в чужую квартиру. Мужчина похитил компьютер, сварочный аппарат, дрель, сотовый телефон и банковскую карту, затем ушел. Березниковец заметил, что банковская карты имеет функцию бесконтактной оплаты, и потратил около 4 тыс. рублей на покупки в магазинах. Материальный ущерб потерпевшему составил более 57 тыс. рублей.

Оба пострадавших заметили пропажу и обратились в полицию. Полицейские задержали вора, изъяли и вернули законным владельцам похищенное имущество. Березниковский городской суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в видел лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

#Происшествия
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