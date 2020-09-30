В Березниках мужчина отправится в колонию за две кражи из квартир и покупки по чужой банковской карте

Следствие выяснило, что мужчина находился в гостях у своей знакомой. Он воспользовался тем, что никто не видит, забрал ноутбук стоимостью 12 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Через несколько дней злоумышленник взломал замок на входной двери с помощи отвертки и проник в чужую квартиру. Мужчина похитил компьютер, сварочный аппарат, дрель, сотовый телефон и банковскую карту, затем ушел. Березниковец заметил, что банковская карты имеет функцию бесконтактной оплаты, и потратил около 4 тыс. рублей на покупки в магазинах. Материальный ущерб потерпевшему составил более 57 тыс. рублей.