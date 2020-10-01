Базовая кафедра банка «Открытие» начала работу в НИУ ВШЭ

«В это сложное время управление рисками в любой компании выходит на первый план. От профессионализма риск-менеджмента и риск-культуры в целом зависит не только успех конкретного бизнеса, но зачастую само его выживание в сегодняшних непростых условиях, — говорит Ирина Кремлева, член правления, руководитель блока «Риски» банка «Открытие». — Сотрудники блока «Риски» банка «Открытие» обладают уникальным опытом и профессиональными компетенциями в управлении рисками. У каждого за плечами работа в разных организациях, мы вместе успешно прошли несколько кризисов. Мы с радостью поделимся нашим опытом и знаниями со студентами — будущими специалистами».