Эксперты Сбербанка приняли участие в «Уроке цифры» для школьников Прикамья

Posted 1 октября 2020, 08:48
Published 1 октября 2020, 08:48
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
В пермской гимназии № 33 прошел необычный урок информатики в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».
Открытый урок на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» для учащихся 11 классов в режиме видеоконференции провели глава Пермского края Дмитрий Махонин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.
В качестве эксперта по теме «Искусственный интеллект и его применение в банке» выступил заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк Евгений Плаксин. Он рассказал ребятам о принципах машинного обучения, искусственном интеллекте и о том, как разрабатывается и где применяется ИИ, а также познакомил школьников с очень молодой специальностью Data Scientist, уделив особое внимание навыкам и знаниям, необходимым специалисту данной профессии.
Глава края пообщался с будущими выпускниками о том, как сегодня цифровые технологии серьезно влияют на нашу жизнь. Благодаря цифровым сервисам трансформируются способы потребления знаний, коммуникации, мышления. Они дают возможность дистанционно работать, учиться, проводить досуг, получать различные услуги.
«Сегодняшний урок — это важный проект, поскольку будущее за новыми технологиями. Мир стремительно меняется, и ИТ уже давно является неотъемлемой частью жизни. Конечно, современные технологии помогают нам в непростой ситуации в период распространения коронавируса. Благодаря «цифре» нам удалось не прерывать учебный процесс и увести его в онлайн. И сегодняшнее мероприятие проходит благодаря развитию современных технологий», — отметил в своем приветственном слове Дмитрий Махонин.
Присоединиться к занятию и посмотреть онлайн-трансляцию урока на YouTube канале смогли более 7,5 тыс. старшеклассников из 160 школ Прикамья, в том числе из Березников, Соликамска, Чайковского и Кунгура.
Напомним, что «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, который проводится с 2018 года. Одним из партнеров проекта выступает благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
Инициаторами «Урока Цифры» стали министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». В рамках занятия школьники развивают свои цифровые компетенции и получают знания от главных специалистов ведущих технологических компаний Сбербанка, Mail.ru Group, «1С», Яндекса, «Лаборатории Касперского». «Уроки цифры» проводятся в школах несколько раз в год.