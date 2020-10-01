Эксперты Сбербанка приняли участие в «Уроке цифры» для школьников Прикамья

В качестве эксперта по теме «Искусственный интеллект и его применение в банке» выступил заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк Евгений Плаксин. Он рассказал ребятам о принципах машинного обучения, искусственном интеллекте и о том, как разрабатывается и где применяется ИИ, а также познакомил школьников с очень молодой специальностью Data Scientist, уделив особое внимание навыкам и знаниям, необходимым специалисту данной профессии.