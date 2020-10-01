Пермский «УРАЛХИМ» направил более 6 миллионов рублей на поддержку ветеранов

В совете ветеранов филиала «ПМУ» сейчас состоит 406 работников завода, вышедших на заслуженный отдых. Филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» — ветеранам» оказывает организации финансовую поддержку. В 2020 году её объём составит более 6 млн рублей. Ветераны получают от предприятия ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на заводе, а также единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам. Для пенсионеров также предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарственных препаратов, проводятся кампании по вакцинации против различных заболеваний.