Пермский «УРАЛХИМ» направил более 6 миллионов рублей на поддержку ветеранов

Posted 1 октября 2020, 09:01
Published 1 октября 2020, 09:01
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
В совете ветеранов филиала «ПМУ» сейчас состоит 406 работников завода, вышедших на заслуженный отдых. Филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» — ветеранам» оказывает организации финансовую поддержку. В 2020 году её объём составит более 6 млн рублей. Ветераны получают от предприятия ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на заводе, а также единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам. Для пенсионеров также предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарственных препаратов, проводятся кампании по вакцинации против различных заболеваний.
Среди последних достижений ветеранов «ПМУ» — победа в конкурсе видеороликов «Урожайная грядка». Его провёл ТОС «Мирный» Индустриального района Перми. Следующий этап онлайн-конкурса пройдёт на уровне города Перми.