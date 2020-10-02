Начальник управления по экологии и природопользованию Перми сообщил о нападении на него зоозащитников

Posted 2 октября 2020, 04:25
Published 2 октября 2020, 04:25
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
Начальник управления по экологии и природопользованию Перми Дмитрий Андреев сообщил, что на него напали зоозащитники. Инцидент произошел вчера, 1 октября, во время того, как Андреев совершал объезд проблемных точек в Кировском районе с ловцами.
По словам Андреева, от агрессивного «защитника собак» пострадали три сотрудника, он же разбил стекла служебного автомобиля. Досталось и девушке защитника, которая пыталась его успокоить. В инциденте, будут разбираться сотрудники полиции.