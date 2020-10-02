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Posted 2 октября 2020, 04:25

Published 2 октября 2020, 04:25

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

Начальник управления по экологии и природопользованию Перми сообщил о нападении на него зоозащитников

Начальник управления по экологии и природопользованию Перми сообщил о нападении на него зоозащитников

2 октября 2020, 04:25
Фото: Properm.ru.
По словам Дмитрия Андреева, он пытался объяснить необходимость отлова бездомных животных, но получил удар в голову. Также агрессивный мужчина разбил стекла служебного автомобиля.

Начальник управления по экологии и природопользованию Перми Дмитрий Андреев сообщил, что на него напали зоозащитники. Инцидент произошел вчера, 1 октября, во время того, как Андреев совершал объезд проблемных точек в Кировском районе с ловцами.

Дмитрий Андреев:— Сегодня я решил сам выехать с ловцами по проблемным точкам в Кировском районе, где было несколько случаев покусов людей в сентябре. На первом адресе собаку под снотворным не давали забрать зоозащитницы. Никакие разговоры и ссылки на законы не помогли договориться, собаку просто увезли в неизвестном направлении. Во-втором, при попытке объяснить необходимость отлова я без разговоров получил удар кулаком в голову от мужчины крепкого телосложения. Пришлось даже от него бегать, пока за меня не вступился водитель муниципальной службы. Спасибо ему за это.

По словам Андреева, от агрессивного «защитника собак» пострадали три сотрудника, он же разбил стекла служебного автомобиля. Досталось и девушке защитника, которая пыталась его успокоить. В инциденте, будут разбираться сотрудники полиции.

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#Общество
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