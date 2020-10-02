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Posted 2 октября 2020, 05:36

Published 2 октября 2020, 05:36

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

Пермский хор «Млада» отменил концерт из-за случаев COVID-19 в коллективе

2 октября 2020, 05:36
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас администрация хора ведет переговоры о возможности провести концерты в декабре.

Пермский хор «Млада» отменил концерт, который должен был открыть 12 октября концертный сезон. Причиной стали случаи COVID-19 в коллективе.

«Наши дорогие зрители, нам очень жаль, но нашу встречу придется перенести. В коллективе хора «Млада», к сожалению, есть заболевшие COVID-19. Поэтому ради безопасности и здоровья наших зрителей, мы вынуждены отменить ближайший концерт. Мы надеемся на скорейшее выздоровление заболевших, а также на изменении ситуации в Перми», — сообщили в хоре.

Сейчас администрация хора ведет переговоры о возможности провести концерты в декабре.

#Афиша#Коронавирус в Перми#Млада
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