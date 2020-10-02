В правительстве Пермского края решили, что им нужен свой главный архитектор и градсовет

Posted 2 октября 2020, 06:05
Published 2 октября 2020, 06:05
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
Краевые власти планируют создать должность главного архитектора. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на советника губернатора по строительству Павла Черепанова. Главный архитектор будет координировать деятельность в области архитектуры и градостроительства в масштабах всего Прикамья.
Кроме того, как пишет издание, на уровне края также планируется создать градсовет, на котором представители властей вместе с девелоперами будут обсуждать проблемы строительства.