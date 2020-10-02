properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2020, 06:05

Published 2 октября 2020, 06:05

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

В правительстве Пермского края решили, что им нужен свой главный архитектор и градсовет

2 октября 2020, 06:05
Кроме этого, краевые власти планируют создать градсовет, чтобы обсуждать на нем проблемы строительства в регионе.

Краевые власти планируют создать должность главного архитектора. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на советника губернатора по строительству Павла Черепанова. Главный архитектор будет координировать деятельность в области архитектуры и градостроительства в масштабах всего Прикамья.

Кроме того, как пишет издание, на уровне края также планируется создать градсовет, на котором представители властей вместе с девелоперами будут обсуждать проблемы строительства.

#Недвижимость#Главный архитектор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика