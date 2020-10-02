В правительстве Пермского края решили, что им нужен свой главный архитектор и градсовет

Кроме этого, краевые власти планируют создать градсовет, чтобы обсуждать на нем проблемы строительства в регионе.

Краевые власти планируют создать должность главного архитектора. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на советника губернатора по строительству Павла Черепанова. Главный архитектор будет координировать деятельность в области архитектуры и градостроительства в масштабах всего Прикамья. Кроме того, как пишет издание, на уровне края также планируется создать градсовет, на котором представители властей вместе с девелоперами будут обсуждать проблемы строительства.