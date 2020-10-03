Пермяка, зарубившего на «Крохалева» мать подруги, осудили на 19 лет

Posted 3 октября 2020, 03:54
Published 3 октября 2020, 03:54
Modified 2 марта 2023, 14:46
Updated 2 марта 2023, 14:46
В Перми осудили 52-летнего местного жителя, который убил двух человек топором. Как удалось установить следствию, с 23 по 25 июня 2019 года в одной из квартир в микрорайоне «Крохалева» осужденный и его сожительница находились в гостях у матери последней.
Между выпившим мужчиной и матерью его сожительницы возник конфликт. Осужденный взял в той же квартире топор и убил и мать подруги и её сожителя.
Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы со штрафом в размере 10 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии особого режима.