В Новых Лядах внедорожник врезался в ребенка, ехавшего на велосипеде рядом с «зеброй»

Posted 3 октября 2020, 04:51
Published 3 октября 2020, 04:51
Modified 2 марта 2023, 14:46
Updated 2 марта 2023, 14:46
Вчера, 2 сентября, в Новых Лядах произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Около 13:00 по ул. Трактовая со стороны ул. Чусовая в направлении ул. Коммунистическая двигался автомобиль «Хендай». Водитель внедорожника 1956 года рождения в районе дома №3 по ул. Чусовая допустил наезд на велосипедиста, сообщают в полиции.
По предварительной информации, мальчик пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства не спешившись вблизи пешеходного перехода. Ребенок с травмами был доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.