В Новых Лядах внедорожник врезался в ребенка, ехавшего на велосипеде рядом с «зеброй»

Вчера, 2 сентября, в Новых Лядах произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Около 13:00 по ул. Трактовая со стороны ул. Чусовая в направлении ул. Коммунистическая двигался автомобиль «Хендай». Водитель внедорожника 1956 года рождения в районе дома №3 по ул. Чусовая допустил наезд на велосипедиста, сообщают в полиции.