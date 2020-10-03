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Posted 3 октября 2020, 04:51

Published 3 октября 2020, 04:51

Modified 2 марта 2023, 14:46

Updated 2 марта 2023, 14:46

В Новых Лядах внедорожник врезался в ребенка, ехавшего на велосипеде рядом с «зеброй»

В Новых Лядах внедорожник врезался в ребенка, ехавшего на велосипеде рядом с «зеброй»

3 октября 2020, 04:51
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Ребенок с травмами был доставлен в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Вчера, 2 сентября, в Новых Лядах произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Около 13:00 по ул. Трактовая со стороны ул. Чусовая в направлении ул. Коммунистическая двигался автомобиль «Хендай». Водитель внедорожника 1956 года рождения в районе дома №3 по ул. Чусовая допустил наезд на велосипедиста, сообщают в полиции.

По предварительной информации, мальчик пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства не спешившись вблизи пешеходного перехода. Ребенок с травмами был доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

#Происшествия#Дтп#Детский мир
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