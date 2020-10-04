Двое жителей Прикамья осуждены за незаконную охоту на лосей

17 марта текущего года подсудимые на снегоходах выследили и убили трех самцов и двух самок лося. При этом охотники знали, что охота на этих животных осуществляется в период с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, у мужчин не было разрешения и лицензии на добычу охотничьих ресурсов. Во время заседания злоумышленники полностью признали вину.