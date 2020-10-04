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Posted 4 октября 2020, 14:39

Published 4 октября 2020, 14:39

Modified 2 марта 2023, 14:46

Updated 2 марта 2023, 14:46

Двое жителей Прикамья осуждены за незаконную охоту на лосей

4 октября 2020, 14:39
17 марта текущего года подсудимые на снегоходах выследили и убили трех самцов и двух самок лося.

Косинский районный суд признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте на лосей (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

17 марта текущего года подсудимые на снегоходах выследили и убили трех самцов и двух самок лося. При этом охотники знали, что охота на этих животных осуществляется в период с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, у мужчин не было разрешения и лицензии на добычу охотничьих ресурсов. Во время заседания злоумышленники полностью признали вину.

Суд признал мужчин виновными и назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права заниматься охотой сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

#Происшествия
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