Директор турагентства в Ижевске отправится в колонию за мошенничество

Суд установил, что женщина с 2016 по 2018 годы продавала путевки, но не организовывала путешествия, не подавала заявок на бронирование и не оплачивала их. Она получила деньги от 19 клиентов и потратила их на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила более 1,5 млн рублей.