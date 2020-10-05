Директор турагентства в Ижевске отправится в колонию за мошенничество

Posted 5 октября 2020, 11:18
Published 5 октября 2020, 11:18
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Ижевске суд признал директора туристического агентства в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения в значительном размере и в крупном размере). Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры УР.
Суд установил, что женщина с 2016 по 2018 годы продавала путевки, но не организовывала путешествия, не подавала заявок на бронирование и не оплачивала их. Она получила деньги от 19 клиентов и потратила их на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила более 1,5 млн рублей.
Суд приговорил директора турагентства виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Женщина частично возместила причиненный ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.