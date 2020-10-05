S&P повысило рейтинг ПАО «Промсвязьбанк» до уровня «BB» со стабильным прогнозом

Агентство ожидает, что дальнейшее позитивное влияние на показатели ПСБ будет оказывать стабильная клиентская база, которая включает оборонные предприятия и характеризуется значительной долей средств на текущих счетах в составе совокупных обязательств, что обусловливает более низкую стоимость фондирования по сравнению со средним показателем других коммерческих банков России.