properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2020, 11:18

Published 5 октября 2020, 11:18

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Юные экологи пермской школы №132 представили Эко-град «TERRA VERDE»

5 октября 2020, 11:18
Проект удалось осуществить при поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», который уже 14 лет проводит конкурс школьных экологических проектов.

Юные экологи пермской школы №132, победители конкурса «Пермь — мастерская будущего — 2020» представили проект «Развитие интерактивного эколого-краеведческого пространства Эко-град «TERRA VERDE». Развитие проекта предполагает создание системы эколого-краеведческого просвещения, образования и воспитания, формирование целостного эмоционального восприятия природы, заботы об окружающем мире.

На территории учебного заведения появился целый городок с тематическими кварталами. Школьный уголок природы, где проходят уроки биологии, называется «Экологический лабиринт». Здесь проводятся занятия на открытом воздухе «Зеленая терапия» и «Живые уроки». «В «Эколабиринте» создана необычная клумба, куда высаживаются растения из «Красной книги Пермского края». Работают экологи 132-й и над созданием арт-объекта «Подземный мир». В квартале «Георгиевская лента» также будет создан арт-объект «Звезда» — как дань уважения подвигу наших прадедов. В квартале «Пермь Великая» появится три новых стенда с информацией об истории нашего города и края. На территории удивительного городка создатели проекта планируют проводить мероприятия как для учеников школы, так и для гостей из разных учебных заведений: «День рождения Перми», «Синичкин день», «День воинской славы России», «День Гангута» и другие.

Эко-град «TERRA VERDE» появился благодаря конкурсу школьных экологических проектов «Пермь — мастерская будущего», который уже 14 лет проводит предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В этом году защита проектов и обучение в рамках конкурса проходит в онлайн-формате. А реализуют свои идеи и создают проекты ребята наяву.

— Новизной экологической составляющей представленной работы является акцент на современные подходы к эффективному природопользованию. Примером здесь выступает экологический менеджмент ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, — отметила Валентина Петровна Буравлёва, педагог — куратор проекта Эко-град «TERRA VERDE».

#Новости компаний#Лукойл-нк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика