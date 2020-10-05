Юные экологи пермской школы №132 представили Эко-град «TERRA VERDE»

Posted 5 октября 2020, 11:18
Published 5 октября 2020, 11:18
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Юные экологи пермской школы №132, победители конкурса «Пермь — мастерская будущего — 2020» представили проект «Развитие интерактивного эколого-краеведческого пространства Эко-град «TERRA VERDE». Развитие проекта предполагает создание системы эколого-краеведческого просвещения, образования и воспитания, формирование целостного эмоционального восприятия природы, заботы об окружающем мире.
На территории учебного заведения появился целый городок с тематическими кварталами. Школьный уголок природы, где проходят уроки биологии, называется «Экологический лабиринт». Здесь проводятся занятия на открытом воздухе «Зеленая терапия» и «Живые уроки». «В «Эколабиринте» создана необычная клумба, куда высаживаются растения из «Красной книги Пермского края». Работают экологи 132-й и над созданием арт-объекта «Подземный мир». В квартале «Георгиевская лента» также будет создан арт-объект «Звезда» — как дань уважения подвигу наших прадедов. В квартале «Пермь Великая» появится три новых стенда с информацией об истории нашего города и края. На территории удивительного городка создатели проекта планируют проводить мероприятия как для учеников школы, так и для гостей из разных учебных заведений: «День рождения Перми», «Синичкин день», «День воинской славы России», «День Гангута» и другие.
Эко-град «TERRA VERDE» появился благодаря конкурсу школьных экологических проектов «Пермь — мастерская будущего», который уже 14 лет проводит предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В этом году защита проектов и обучение в рамках конкурса проходит в онлайн-формате. А реализуют свои идеи и создают проекты ребята наяву.
— Новизной экологической составляющей представленной работы является акцент на современные подходы к эффективному природопользованию. Примером здесь выступает экологический менеджмент ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, — отметила Валентина Петровна Буравлёва, педагог — куратор проекта Эко-град «TERRA VERDE».