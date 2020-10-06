Главный прокурор Пермского края ушел на пенсию

Юмшанов уволен в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Он возглавлял краевую прокуратуру с июля 2018 года. С 2000 по 2009 год Юмшанов проходил службу в органах прокуратуры Кировской области. Затем до 2012 года занимал должность помощника заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям. С 2012 года по сентябрь 2016-го он состоял в должности заместителя прокурора Кировской области. С сентября 2016-го по июль 2018 года и до назначения в Пермский край был начальником управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе.