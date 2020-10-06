Главный прокурор Пермского края ушел на пенсию

Posted 6 октября 2020, 12:53
Published 6 октября 2020, 12:53
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Главный прокурор Пермского края Андрей Юмшанов уволен с должности с сегодняшнего дня, 6 октября. Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, генеральный прокурор Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 30 сентября.
Юмшанов уволен в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Он возглавлял краевую прокуратуру с июля 2018 года. С 2000 по 2009 год Юмшанов проходил службу в органах прокуратуры Кировской области. Затем до 2012 года занимал должность помощника заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям. С 2012 года по сентябрь 2016-го он состоял в должности заместителя прокурора Кировской области. С сентября 2016-го по июль 2018 года и до назначения в Пермский край был начальником управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе.
Ранее СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин 23 сентября освободил Андрея Юмшанова от занимаемой должности. Однако приказ так и не был опубликован.