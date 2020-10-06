Интерпол готов выдать России одного из топ-менеджеров «Экопромбанка»

Госкорпорация обратилась в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Экопромбанка» его руководителей 27 сентября 2017 года. В числе контролирующих лиц назывались экс-председатель правления Андрей Туев, а также его бывшие замы Алексей Лихачев, Татьяна Мазука, Вадим Манин и Алексей Червонных. Общая сумма солидарной ответственности составляла порядка 3 млрд 25 млн рублей. В отношении Туева расследуется два уголовных дела. Сейчас экс-председатель наблюдательного совета банка находится на Кипре, где суд Ларнаки рассматривает вопрос о его экстрадиции в Россию.