Интерпол готов выдать России одного из топ-менеджеров «Экопромбанка»

Posted 6 октября 2020, 04:29
Published 6 октября 2020, 04:29
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Власти Кипра готовы выдать России бывшего председателя наблюдательного совета ПАО «Экопромбанк» Андрея Туева, пишет сегодня «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их данным, в конце лета национальное бюро Интерпола уведомило об этом прокуратуру. В прокуратуре Пермского края пояснили, что рассмотрят возможность предоставления информации по этому вопросу только по письменному запросу.
В июне 2020 года арбитражный суд Пермского края взыскал с бывшего заместителя председателя правления «Экопромбанка» Вадима Манина в конкурсную массу убытки в сумме 76 млн 286 тыс. рублей. Совокупно в арбитраже и суде общей юрисдикции с него взыскано 199 млн 085 тыс. рублей.
Госкорпорация обратилась в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Экопромбанка» его руководителей 27 сентября 2017 года. В числе контролирующих лиц назывались экс-председатель правления Андрей Туев, а также его бывшие замы Алексей Лихачев, Татьяна Мазука, Вадим Манин и Алексей Червонных. Общая сумма солидарной ответственности составляла порядка 3 млрд 25 млн рублей. В отношении Туева расследуется два уголовных дела. Сейчас экс-председатель наблюдательного совета банка находится на Кипре, где суд Ларнаки рассматривает вопрос о его экстрадиции в Россию.
18 августа 2014 года Центробанк отозвал лицензию у второго по величине финансового учреждения в регионе — «Экопромбанка». 29 сентября банк был признан банкротом и в его отношении началось конкурсное производство. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов. На сегодня долги «Экопромбанка» перед кредиторами составляют более 6 млрд 378 млн рублей.