В Кудымкаре больница оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

Posted 6 октября 2020, 11:33
Published 6 октября 2020, 11:33
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Кудымкаре в психиатрическом отделении ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа» выявлено множество нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Кудымкарского городского суда.
Было проведено эпидемиологическое расследование в связи с получением предварительного положительного результата тестов на коронавирус у медработников отделения. В ходе проверки 22 и 29 июля текущего года выявлены следующие нарушения:
19 августа в отношении юридического лица ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа» составлен протокол об административном правонарушении. В суде представитель юрлица частично признал вину, пояснил, что все выявленные нарушения полностью устранены и попросил снизить штраф из-за затруднительного материального положения обвиняемого.
Суд признал руководство больницы виновным и назначил ему административный шираф в размере 100 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.