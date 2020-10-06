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Posted 6 октября 2020, 11:33

Published 6 октября 2020, 11:33

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

В Кудымкаре больница оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

В Кудымкаре больница оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

6 октября 2020, 11:33
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Во время проверки в психиатрическом отделении учреждения найдено множество нарушений.

В Кудымкаре в психиатрическом отделении ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа» выявлено множество нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Кудымкарского городского суда.

Было проведено эпидемиологическое расследование в связи с получением предварительного положительного результата тестов на коронавирус у медработников отделения. В ходе проверки 22 и 29 июля текущего года выявлены следующие нарушения:

  • в мужском психиатрическом отделении не выделена чистая зона;
  • часть помещений чистой и грязной зоны объединены;
  • для обеззараживания воздуха в палатах используется один переносной облучатель закрытого типа;
  • медицинский персонал не обеспечен респираторами, обеспечивающими фильтрацию 99% твердых и жидких частиц, типа FF2;
  • руководство больницы не контролирует прохождение входного контроля сотрудниками психиатрического отделения;
  • не выполнены дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия после переводв психиатрического отделения медучреждения в режим работы обсерватора с 22 июля текущего года.

19 августа в отношении юридического лица ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа» составлен протокол об административном правонарушении. В суде представитель юрлица частично признал вину, пояснил, что все выявленные нарушения полностью устранены и попросил снизить штраф из-за затруднительного материального положения обвиняемого.

Суд признал руководство больницы виновным и назначил ему административный шираф в размере 100 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

#Здоровье#Коронавирус в Перми#Медицина в Прикамье
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