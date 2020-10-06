В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве пожилого мужчины

Posted 6 октября 2020, 11:02
Published 6 октября 2020, 11:02
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Матвеевском районе Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчины. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
Происшествие произошло 6 октября в селе Новоузели в частном доме. Поздно вечером полицейские обнаружили тело мужчины с открытыми ранами головы. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, мотивом убийства стала личная неприязнь подозреваемого к потерпевшему.
Сейчас ведется расследование и сбор доказательственной базы.