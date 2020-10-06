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Posted 6 октября 2020, 11:18

Published 6 октября 2020, 11:18

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

«Звезда» начала строить седьмой танкер нового типа

6 октября 2020, 11:18
Соглашение о строительстве двух нефетеналивных судов было подписано между компаниями в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме.

Судостроительный комплекс «Звезда» начал строить седьмой танкер типа «Афрамакс», сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Роснефть».

Первая резка металла для деталей будущего танкера состоялась в блоке корпусных производств. Всего «Звезда» заказала 12 таких суден. Сейчас на судоверфи идет строительство шести из них. Специалисты проводят ходовые испытания первого изготовленного судна. Соглашение о строительстве двух нефетеналивных судов было подписано между компаниями в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме. По плану срок сдачи танкера заказчику — 2022 год.

#Общество
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