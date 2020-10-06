«Звезда» начала строить седьмой танкер нового типа

Posted 6 октября 2020, 11:18
Published 6 октября 2020, 11:18
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Судостроительный комплекс «Звезда» начал строить седьмой танкер типа «Афрамакс», сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Роснефть».
Первая резка металла для деталей будущего танкера состоялась в блоке корпусных производств. Всего «Звезда» заказала 12 таких суден. Сейчас на судоверфи идет строительство шести из них. Специалисты проводят ходовые испытания первого изготовленного судна. Соглашение о строительстве двух нефетеналивных судов было подписано между компаниями в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме. По плану срок сдачи танкера заказчику — 2022 год.