«Звезда» начала строить седьмой танкер нового типа

Первая резка металла для деталей будущего танкера состоялась в блоке корпусных производств. Всего «Звезда» заказала 12 таких суден. Сейчас на судоверфи идет строительство шести из них. Специалисты проводят ходовые испытания первого изготовленного судна. Соглашение о строительстве двух нефетеналивных судов было подписано между компаниями в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме. По плану срок сдачи танкера заказчику — 2022 год.