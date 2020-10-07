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Posted 7 октября 2020, 10:04

Published 7 октября 2020, 10:04

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Курорт «Усть-Качка» закрылся для гостей из-за угрозы распространения коронавируса

7 октября 2020, 10:04
Сюжет
Коронавирус в Перми
Оздоровительное учреждение будет принимать гостей только по путевкам.

С сегодняшнего дня курорт «Усть-Качка» ограничил доступ на территорию. Об этом сообщается в соцсетях оздоровительного учреждения.

Решение о закрытии территории курорта для прогулок принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Оздоровительное учреждение будет принимать гостей только по путевкам. Приостановлено действие программы «В гостях в Усть-Качке», в рамках которой на курорте можно было провести выходной день.

В марте из-за пандемии санатории и курорты прекратили свою работу. Однако в конце июля краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил им возобновить деятельность.

#Общество#Коронавирус в Перми
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