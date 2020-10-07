Курорт «Усть-Качка» закрылся для гостей из-за угрозы распространения коронавируса

Posted 7 октября 2020, 10:04
Published 7 октября 2020, 10:04
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
С сегодняшнего дня курорт «Усть-Качка» ограничил доступ на территорию. Об этом сообщается в соцсетях оздоровительного учреждения.
Решение о закрытии территории курорта для прогулок принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Оздоровительное учреждение будет принимать гостей только по путевкам. Приостановлено действие программы «В гостях в Усть-Качке», в рамках которой на курорте можно было провести выходной день.
В марте из-за пандемии санатории и курорты прекратили свою работу. Однако в конце июля краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил им возобновить деятельность.