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Posted 7 октября 2020, 06:11

Published 7 октября 2020, 06:11

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Михаил Задорнов: Во время пандемии 2/3 клиентов «Открытия» стали пользоваться онлайн-банкингом

7 октября 2020, 06:11
Количество пользователей онлайн-банка выросло с 39% до 67%.

Карантин подтолкнул россиян к использованию онлайн-банкинга для получения финансовых услуг. «Если на 1 января 2019 года мобильным банком пользовались 39% клиентов банка «Открытие», на конец прошлого года — почти 50%, то сейчас — 67%», — заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в ходе круглого стола «Банковская система: уроки коронакризиса» в МИА «Россия сегодня».

Задорнов отметил различия в поведении клиентов разных сегментов во время коронакризиса. Корпоративное кредитование росло практически без замедления, в том числе за счет программ господдержки. Потребовались деньги и экспортерам, что также поддержало корпоративное кредитование. Практически не сократилось розничное кредитование. Государственная льготная программа ипотеки под 6,5% сыграла в этом ключевую роль. Ипотечные выдачи год к году выросли на 14%. Объемы потребительского и автокредитования также не снизились.

При этом темпы роста кредитного портфеля самого «Открытия» в 2020 году в 1,5 раза превышали среднерыночные. «Банк «Открытие» уже в середине августа выдавал розничных кредитов (как ипотечных, так и кредитов наличными) больше, чем в марте, который был пиковым месяцем по выдаче кредитов физлицам. Ипотека в банке «Открытие» в августе-сентябре росла темпами на четверть выше, чем феврале-марте 2020 года», — сказал президент-председатель правления банка «Открытие».

Самая большая неопределенность среди всех клиентских сегментов наблюдается в малом и среднем бизнесе. По слова Задорнова, банк «Открытие» реструктурировал 20% кредитного портфеля МСБ, примерно такие же показатели в целом по банковской системе. Тем не менее, общий объем реструктурированных кредитов МСБ — 700 млрд рублей при общем объеме кредитования малого среднего бизнеса в России 7 триллионов рублей. Поэтому такой объем реструктуризации, по мнению Задорнова, не критичен для банковской системы.

Напомним, что банк «Открытие» первым на рынке предложил поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, наиболее сильно пострадавшим в период кризиса, и одним из первых — частным клиентам. Перечень экстренных мер включал в себя кредитные каникулы, а также существенные льготы по расчетно-кассовому обслуживанию, вплоть до обнуления обязательных платежей и комиссий.

Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам 8 месяцев 2020 года по РСБУ составила 24,76 млрд рублей, что близко первоначальном прогнозу, который делался до пандемии. Совокупные активы банка «Открытие» за 8 месяцев 2020 года увеличились на 4% до 2,4 трлн рублей.

#Банки
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