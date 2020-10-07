Жительница Нижнего Тагила украла деньги с банковского счета своей бабушки

Posted 7 октября 2020, 10:10
Published 7 октября 2020, 10:10
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Нижнем Тагиле 28-летняя женщина признана виновной в совершении кражи с банковского счета. Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные прокуратуры региона.
71-летняя потерпевшая открыла счет в банке, чтобы накопить сбережения. Об этом узнала ее внучка, мать двоих детей, и решила украсть деньги. Она переписала данные карты и с помощью мобильного банка переводила денежные средства на свой счет. Через месяц пожилая женщина обнаружила пропажу 54 тыс. рублей и обратилась в полицию.
Женщина призналась в содеянном во время следствия. Она отметила, что уже вренула 37 тыс. рублей и собирается вернуть все украденное. Суд назначил тагильчанке два года лишения свободы условно.