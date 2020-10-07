Жительница Нижнего Тагила украла деньги с банковского счета своей бабушки

71-летняя потерпевшая открыла счет в банке, чтобы накопить сбережения. Об этом узнала ее внучка, мать двоих детей, и решила украсть деньги. Она переписала данные карты и с помощью мобильного банка переводила денежные средства на свой счет. Через месяц пожилая женщина обнаружила пропажу 54 тыс. рублей и обратилась в полицию.