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Posted 7 октября 2020, 10:10

Published 7 октября 2020, 10:10

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Жительница Нижнего Тагила украла деньги с банковского счета своей бабушки

7 октября 2020, 10:10
Женщина призналась в содеянном во время следствия.

В Нижнем Тагиле 28-летняя женщина признана виновной в совершении кражи с банковского счета. Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на данные прокуратуры региона.

71-летняя потерпевшая открыла счет в банке, чтобы накопить сбережения. Об этом узнала ее внучка, мать двоих детей, и решила украсть деньги. Она переписала данные карты и с помощью мобильного банка переводила денежные средства на свой счет. Через месяц пожилая женщина обнаружила пропажу 54 тыс. рублей и обратилась в полицию.

Женщина призналась в содеянном во время следствия. Она отметила, что уже вренула 37 тыс. рублей и собирается вернуть все украденное. Суд назначил тагильчанке два года лишения свободы условно.

#Происшествия
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