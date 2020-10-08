Кафе Chicken хотят наказать за праздники со свинкой Пеппой

В большинстве случаев рассмотрение требований выплаты штрафов за незаконное изображение мультгероев заканчивается мировым соглашением с предпринимателями или оплатой штрафов. По статистике арбитражного суда правообладатели практически никогда не выходят с исками к производителям товаров, как правило — китайских или корейских изготовителей игрушек, детской одежды и канцтоваров. Чаще всего юристы компания Entertainment One UK Limited активизируются в судах накануне праздников, когда идет массовая закупка детских товаров.