Кафе Chicken хотят наказать за праздники со свинкой Пеппой

Posted 8 октября 2020, 12:00
Published 8 октября 2020, 12:00
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Обладатель авторских прав мультсериалов «Свинка Пеппа» и «Герои в масках «Кэтбой», британская компания Entertainment One UK Limited, требует с пермской сети кафе быстрого питания «Алендвик» 300 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака. Это самый крупный иск британской компании среди других споров с пермскими предпринимателями.
Суд принял требования Entertainment One UK Limited к производству, сторонам предложен вариант досудебного примирения. Предварительные слушания по делу пройдут 3 ноября. Как указывается в исковом заявлении, производителя мультфильма не устраивает то, что в сети кафе Chicken при проведении праздников аниматоры выступают в костюмах героев мультсериала «Свинка Пеппа».
В большинстве случаев сумма исковых требований британской компании к предпринимателям составляет 50 тыс. рублей. По ряду судебных дел вторым истцом выступает компания Rovio Entertainment — владелец авторских прав игры компьютерной игры Angry Birds. С начала 2020 года представители мультгероев направили иска к пермским ИП и ООО — 61 иск. Всего с 2016 года правообладатель направил в арбитражный суд Пермского края более двухсот исков о нарушении авторских прав.
Всего в картотеке арбитражных судов России найдено более 1,5 тыс. аналогичных иска. Entertainment One UK Limited чаще всего направляет свои требования к индивидуальным предпринимателям, торгующих игрушками, канцтоварами и детскими вещами. Наиболее требовательны мультгерои и анимашки к бизнесменам из Новосибирской, Свердловской, Кемеровской и Кировской областей, республик Саха (Якутия) и Удмуртия. Пермского и Красноярского краев.
В большинстве случаев рассмотрение требований выплаты штрафов за незаконное изображение мультгероев заканчивается мировым соглашением с предпринимателями или оплатой штрафов. По статистике арбитражного суда правообладатели практически никогда не выходят с исками к производителям товаров, как правило — китайских или корейских изготовителей игрушек, детской одежды и канцтоваров. Чаще всего юристы компания Entertainment One UK Limited активизируются в судах накануне праздников, когда идет массовая закупка детских товаров.