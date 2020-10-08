Власти Пермского края ответили на предостережение прокуратуры

В официальном ответе Никифоров указывает, что в марте по предписанию Минздрава РФ был рассчитан и развернут коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, он составил 1827 коек. Позднее, в мае, были открыты дополнительные отделения еще на 1,5 тыс. коек. В августе, по распоряжению регионального Роспотребнадзора и накануне роста числа пациентов с ОРВИ региональный минздрав вернулся к восстановлению коечного фонда, по состоянию на октябрь он составляет 2612 коек. Но нормативам федерального минздрава резерв фонда должен быть не менее 15%.