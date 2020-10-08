Власти Пермского края ответили на предостережение прокуратуры

Posted 8 октября 2020, 12:53
Published 8 октября 2020, 12:53
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров ответил и.о. прокурора Пермского края Андрею Назарову на предостережение о недостаточности резерва коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет РБК Пермь. В своем письме (есть в распоряжении Properm.ru) куратор регионального здравоохранения указывает, что «основания для вынесения предостережения у прокуратуры Пермского края отсутствовали».
В официальном ответе Никифоров указывает, что в марте по предписанию Минздрава РФ был рассчитан и развернут коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, он составил 1827 коек. Позднее, в мае, были открыты дополнительные отделения еще на 1,5 тыс. коек. В августе, по распоряжению регионального Роспотребнадзора и накануне роста числа пациентов с ОРВИ региональный минздрав вернулся к восстановлению коечного фонда, по состоянию на октябрь он составляет 2612 коек. Но нормативам федерального минздрава резерв фонда должен быть не менее 15%.
«Таким образом, в настоящее время существует лишь рекомендация, установленная в письме Министерства здравоохранения РФ, поддерживать резерв коечного фонда в размере не менее 15%. Данное положение носит исключительно рекомендательный характер. Нормы, предписывающие министерству обеспечивать обязательное наличие определенного числа свободных коек именно для пациентов с Covid-19, в действующем законодательстве нет», - указано в письме зампреда правительства.
1 октября прокуратура Пермского края установила, что с учетом ежедневного прироста заболевших COVID-19 «резерва мест в стационарах медицинских учреждений может оказаться недостаточным для их госпитализации». Чтобы этого не произошло прокуратура вынесла предостережение заместителю председателя правительства Пермского края по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову. Надзорное ведомство будет контролировать вопрос с обеспеченностью койками больных с COVID-19. На сегодня, 8 октября, доля свободного коечного составляет 26,4%, на лечении в больницах находятся 1472 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.