По требованию работников из Узбекистана суд наложил арест на имущество пермского «ЗУМК-Инжиниринг»

Posted 9 октября 2020, 10:10
Published 9 октября 2020, 10:10
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Арбитражный суд Уральского округа запретил конкурсному управляющему «ЗУМК-Инжиниринг» Анастасии Метле распределять 2 млн 679 тыс. рублей, внесенные на спецсчет предприятия для расчетов с кредиторами первой и второй очереди. Эти средства не могут быть использованы до решения по кассационной жалобы бывших работников компании в Узбекистане, задействованных в строительстве «Декханабадского калийного комбината».
Строители из Узбекистана в марте 2020 года обратились в суд с заявлением о разрешении разногласий в части распределения денежных средств, полученных в рамках процедуры банкротства компании. Реестровая задолженность перед ними составляет 7 млн 802 тыс. рублей. Однако арбитражный суд Пермского края и Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставили иск без удовлетворения, после чего работники обжаловали решение в кассационной инстанции. Иск в суд был направлен сразу после вынесения решения по уголовному делу в отношении бенефициара группы компаний ЗУМК Александра Поздеева.
В феврале 2020 года Кировский райсуд признал Поздеева виновным только в сокрытии денежных средств, подлежащих взысканию и назначил 300 тыс. рублей штрафа, Староверовой — 100 тыс. рублей штрафа. Иски налоговой на сумму более 20 млн рублей и требования выплаты долгов по зарплате 115 работников предприятия суд направил на рассмотрение в гражданском производстве и признал фигурантов дела невиновными в невыплате заработной платы и уклонении от налолгов. В июне Пермский краевой суд отменил решение первой инстанции и направил дело на пересмотр.
15 октября Кировский расуд приступит к исследованию доказательств обвинения. В рамках процесса уже было оглашено обвинение самому Поздееву и главному бухгалтеру компании Татьяне Староверовой. Собственник ЗУМКа полностью отрицает свою вину, бухгалтер - частично признается в содеянном. Требования российских работников, внесенные во вторую очередь реестра кредиторов, составляли 32 млн 269 тыс. рублей, из них погашено 10,9 млн рублей. Требования узбекских работников, которые сейчас рассматриваются в арбитраже и не включены в реестр требований, составляют 12 млн 370 тыс. рублей.
Группа компаний ЗУМК была основана Владиславом Томиловым, Александром Поздеевым и Александром Косковым в 1998 году. Пермский завод горно-шахтного машиностроения (позднее реорганизованный в ОАО «НПО Горнефтемаш») стал первым активом ЗУМКа, приобретенным в процедуре банкротства. Затем основателями ЗУМК были куплены контрольные пакеты акций Юго-Камского машиностроительного завода, ПО «ЗападУралКран», АО «Краснокамский завод «Нефтегормаш». Проблемы у предприятий группы ЗУМК начались в 2017 году, когда концерн начал судебные споры по проекту строительства рудника в Узбекистане. После чего во всех компаниях концерна были начаты процедуры банкротства.