По требованию работников из Узбекистана суд наложил арест на имущество пермского «ЗУМК-Инжиниринг»

Строители из Узбекистана в марте 2020 года обратились в суд с заявлением о разрешении разногласий в части распределения денежных средств, полученных в рамках процедуры банкротства компании. Реестровая задолженность перед ними составляет 7 млн 802 тыс. рублей. Однако арбитражный суд Пермского края и Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставили иск без удовлетворения, после чего работники обжаловали решение в кассационной инстанции. Иск в суд был направлен сразу после вынесения решения по уголовному делу в отношении бенефициара группы компаний ЗУМК Александра Поздеева.