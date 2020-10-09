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Posted 9 октября 2020, 14:46

Published 9 октября 2020, 14:46

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Суд перенес рассмотрение иска Дениса Галицкого к Минобороны о незаконности закрытия Горнозаводской ветки

Суд перенес рассмотрение иска Дениса Галицкого к Минобороны о незаконности закрытия Горнозаводской ветки

9 октября 2020, 14:46
Фото: Properm.ru.
Следующее заседание назначено на 18 ноября.

Вчера, 8 октября, Свердловский районный суд рассмотрел иск общественника Дениса Галицкого к Минобороны России.

Как сообщил Галицкий на своей странице в Facebook, заседание суда было коротким. Судья Оксана Артемова удовлетворила ходатайство двух человек о вступлении в дело в качестве истцов. «Плохо, что все заинтересованные в закрытии стороны выбрали тактику игнорирования процесса — на заседание никто не явился. Заседание назначено на 18 ноября — почти годовщина согласования Минобороны РФ», — написал общественник.

Денис Галицкий просит признать согласование закрытия Горнозаводской ветки незаконным. Ранее он сообщал, что ищет истцов, права которых были нарушены закрытием железнодорожного направления. Общественник полагал, что суд откажет в удовлетворении его требований, если пострадавшие пермяки не откликнутся.

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