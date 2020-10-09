Суд перенес рассмотрение иска Дениса Галицкого к Минобороны о незаконности закрытия Горнозаводской ветки

Как сообщил Галицкий на своей странице в Facebook, заседание суда было коротким. Судья Оксана Артемова удовлетворила ходатайство двух человек о вступлении в дело в качестве истцов. «Плохо, что все заинтересованные в закрытии стороны выбрали тактику игнорирования процесса — на заседание никто не явился. Заседание назначено на 18 ноября — почти годовщина согласования Минобороны РФ», — написал общественник.