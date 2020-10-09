В Тюмени на перекрестке столкнулись две иномарки

Posted 9 октября 2020, 11:05
Published 9 октября 2020, 11:05
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Сегодня, 9 октября в Тюмени произошло ДТП. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональное Управление Госавтоинспекции.
Авария случилась на перекрестке улиц Николая Федорова и Александра Лагунова. На дороге столкнулись автомобили Honda и Toyota. Левая часть иномарки Honda «припечаталась» в ограждение, а у другой машины поврежден передний капот. В результате происшествия пострадали двое 22-летних молодых людей и 30-летняя женщина. Они получили различные травмы.
Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.