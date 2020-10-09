Житель Перми пытался обманом выманить у знакомого 300 тысяч рублей

Posted 9 октября 2020, 14:10
Published 9 октября 2020, 14:10
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
33-летний пермяк обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.
В августе текущего года мужчина сообщил своему знакомому, генеральному директору общественного заведения, что за 300 тыс. рублей поможет прекратить проверку по фактам незаконного сбыта алкогольных напитков без лицензии. Злоумышленник обещал содействие в избежании административной ответственности. На самом деле, он не мог повлиять на принятие процессуального решения.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.