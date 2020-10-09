Житель Перми пытался обманом выманить у знакомого 300 тысяч рублей

В августе текущего года мужчина сообщил своему знакомому, генеральному директору общественного заведения, что за 300 тыс. рублей поможет прекратить проверку по фактам незаконного сбыта алкогольных напитков без лицензии. Злоумышленник обещал содействие в избежании административной ответственности. На самом деле, он не мог повлиять на принятие процессуального решения.