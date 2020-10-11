Пермячка отсудила у авиакомпании более 90 тысяч рублей за билеты на отмененный рейс

Posted 11 октября 2020, 08:43
Published 11 октября 2020, 08:43
Modified 4 октября, 06:44
Updated 4 октября, 06:44
Пермячка взыскала с авиакомпании деньги за билеты на отмененный рейс. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
В феврале 2020 года женщина купила у АО «Авиакомпания „Сибирь“ билеты на самолет по маршруту Пермь-Москва-Бургас-Москва-Пермь на сумму 91,4 тыс. рублей. У пермячки есть многодетная семья, и она планировала путешествовать со своими детьми. Однако перевозчик отменил рейс в связи с распространением коронавируса и сообщил ей о воможности оформить возврат билетов на сертификат, которым можно оплатить новые билеты. В мае текущего года женщина обратилась с заявлением о возврате денежных средств, однако авиакомпания не вернула ей стоимость билетов. Пермячка обратилась в суд с иском.
Представитель авиакомпании направил письмо, в котором объяснял, что женщина заключила с компанией договор международной воздушной перевозки и не смогла воспользоваться ей из-за пандемии коронавируса. В связи с этим он не может вернуть денежные средства за билеты до истечения трех лет с даты начала перевозки.
Суд признал требования жительницы Перми обоснованными. Он постановил взыскать с АО «Авиакомпания „Сибирь“ в пользу женщины денежные средства в размере 91 тыс. 435 рублей, а также госпошлину в доход местного бюджета в размере 2 тыс. 943 рублей.