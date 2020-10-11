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Posted 11 октября 2020, 08:43

Published 11 октября 2020, 08:43

Modified 4 октября, 06:44

Updated 4 октября, 06:44

Пермячка отсудила у авиакомпании более 90 тысяч рублей за билеты на отмененный рейс

Пермячка отсудила у авиакомпании более 90 тысяч рублей за билеты на отмененный рейс

11 октября 2020, 08:43
Фото: Properm.ru. properm.ru
Сюжет
Коронавирус в Перми
В мае текущего года женщина обратилась с заявлением о возврате денежных средств, однако авиакомпания не вернула ей стоимость билетов.

Пермячка взыскала с авиакомпании деньги за билеты на отмененный рейс. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В феврале 2020 года женщина купила у АО «Авиакомпания „Сибирь“ билеты на самолет по маршруту Пермь-Москва-Бургас-Москва-Пермь на сумму 91,4 тыс. рублей. У пермячки есть многодетная семья, и она планировала путешествовать со своими детьми. Однако перевозчик отменил рейс в связи с распространением коронавируса и сообщил ей о воможности оформить возврат билетов на сертификат, которым можно оплатить новые билеты. В мае текущего года женщина обратилась с заявлением о возврате денежных средств, однако авиакомпания не вернула ей стоимость билетов. Пермячка обратилась в суд с иском.

Представитель авиакомпании направил письмо, в котором объяснял, что женщина заключила с компанией договор международной воздушной перевозки и не смогла воспользоваться ей из-за пандемии коронавируса. В связи с этим он не может вернуть денежные средства за билеты до истечения трех лет с даты начала перевозки.

Суд признал требования жительницы Перми обоснованными. Он постановил взыскать с АО «Авиакомпания „Сибирь“ в пользу женщины денежные средства в размере 91 тыс. 435 рублей, а также госпошлину в доход местного бюджета в размере 2 тыс. 943 рублей.

#Общество#Коронавирус в Перми
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