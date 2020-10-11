Пермячка отсудила у авиакомпании более 90 тысяч рублей за билеты на отмененный рейс

В феврале 2020 года женщина купила у АО «Авиакомпания „Сибирь“ билеты на самолет по маршруту Пермь-Москва-Бургас-Москва-Пермь на сумму 91,4 тыс. рублей. У пермячки есть многодетная семья, и она планировала путешествовать со своими детьми. Однако перевозчик отменил рейс в связи с распространением коронавируса и сообщил ей о воможности оформить возврат билетов на сертификат, которым можно оплатить новые билеты. В мае текущего года женщина обратилась с заявлением о возврате денежных средств, однако авиакомпания не вернула ей стоимость билетов. Пермячка обратилась в суд с иском.