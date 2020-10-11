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Posted 11 октября 2020, 05:47

Published 11 октября 2020, 05:47

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

В Кудымкаре водитель автобуса отсудил компенсацию за вынужденный отпуск

11 октября 2020, 05:47
Мужчина два месяца не мог работать из-за того, что его отправили в отпуск по причине введения самоизоляции.

Житель Кудымкара не мог получить компенсацию, полагающуюся ему по закону.

Как сообщает пресс-служба Кудымкарского городского суда, мужчина работал водителем автобуса. В течение двух месяцев, с 1 апреля по 31 мая текущего года, он находился в вынужденном отпуске из-за общероссийского карантина и самоизоляции. Работодатель не выплачивал сотруднику компенсацию за время вынужденного отдыха. В соответствии со ст. 128 Трудового кодекса, такой отпуск предоставляется только по добровольному желанию работника. Государство выплатило индивидуальному предпринимателю данную компенсацию, которую сотрудник решил взыскать. Истец требовал с ответчика 19,5 тыс. рублей отпускных, 78 тыс. рублей среднего заработка с 1 мая по 31 августа 2020 года из расчета 19,5 тыс. рублей в месяц. Общая сумма составила 97,5 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, согласно которому бизнесмен обязуется выплатить водителю автобуса 28 тыс. рублей. В свою очередь, пострадавший отказывается от всех исковых требований. Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу.

#Происшествия
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