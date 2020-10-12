Администрация Краснокамского округа и РЖД решили оставить пешеходный переход на станции Рейд

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стороны решили оставить переход. Недавно на станции Рейд стал останавливаться скоростной поезд «Ласточка», соединяющий Краснокамск с Пермью. Руководство ОАО «РЖД» планировало демонтировать переход, установленный без согласования с железнодорожниками. «РЖД» ссылалось на свод правил пересечения железнодорожных линий. В правилах указано, что наземные и надземные переходы устанавливаются на новых и ремонтируемых участках путей только при интенсивности движения более 200 поездов в сутки. Кроме того, по правилам через пешеходный переход должны передвигаться 600 человек в час.