Администрация Краснокамского округа и РЖД решили оставить пешеходный переход на станции Рейд

Posted 12 октября 2020, 09:03
Published 12 октября 2020, 09:03
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
ОАО «РЖД» и администрация Краснокамского округа пришли к соглашению по поводу пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Рейд. Об этом на аппаратном совещании заявил глава Минтранса Прикамья Николай Уханов.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стороны решили оставить переход. Недавно на станции Рейд стал останавливаться скоростной поезд «Ласточка», соединяющий Краснокамск с Пермью. Руководство ОАО «РЖД» планировало демонтировать переход, установленный без согласования с железнодорожниками. «РЖД» ссылалось на свод правил пересечения железнодорожных линий. В правилах указано, что наземные и надземные переходы устанавливаются на новых и ремонтируемых участках путей только при интенсивности движения более 200 поездов в сутки. Кроме того, по правилам через пешеходный переход должны передвигаться 600 человек в час.
Тогда жители Краснокамского городского округа через соцсети попросили губернатора Дмитрия Махонина вмешаться в ситуацию. Прикамцы рассказали, что много лет пользуются переходом, а местные власти оборудовали там металлическую лестницу. В итоге стороны решили, что администрация округа по согласованию с ОАО «РЖД» покрасит переход, оборудует асфальтированные подходы и ограждения. А РЖД проложит резинокордовые противоскользящие настилы между путями.