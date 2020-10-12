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Posted 12 октября 2020, 15:56

Published 12 октября 2020, 15:56

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

В Перми директор организации оштрафован за нарушение прав работника

В Перми директор организации оштрафован за нарушение прав работника

12 октября 2020, 15:56
Фото: Properm.ru.
Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми защитила трудовые права работника. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Заявитель работал в ООО «Сан Сервис». Однако с сотрудником не заключили трудовой договор. Прокурор возбудил в отношении организации и ее директора дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора). Госинспекция труда в Прикамье признала указанные лица виновными и назначила штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла директору общества представление, которое находится на рассмотрении. Ведомство взяло на контроль устранение нарушений.

#Происшествия
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