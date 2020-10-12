В Перми директор организации оштрафован за нарушение прав работника

Заявитель работал в ООО «Сан Сервис». Однако с сотрудником не заключили трудовой договор. Прокурор возбудил в отношении организации и ее директора дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора). Госинспекция труда в Прикамье признала указанные лица виновными и назначила штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.