В Перми директор организации оштрафован за нарушение прав работника

Posted 12 октября 2020, 15:56
Published 12 октября 2020, 15:56
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Прокуратура Мотовилихинского района Перми защитила трудовые права работника. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Заявитель работал в ООО «Сан Сервис». Однако с сотрудником не заключили трудовой договор. Прокурор возбудил в отношении организации и ее директора дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора). Госинспекция труда в Прикамье признала указанные лица виновными и назначила штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратура внесла директору общества представление, которое находится на рассмотрении. Ведомство взяло на контроль устранение нарушений.