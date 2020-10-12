Житель Чусового осужден за применение насилия по отношению к полицейскому

Posted 12 октября 2020, 09:57
Published 12 октября 2020, 09:57
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Чусовом суд признал ранее судимого 37-летнего местного жителя виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в начале июня полицейские приехали на вызов к дому, расположенному на улице Чкалова. Женщина встретила их и сообщила, что поссорилась с мужем. Она попросила полицию сопроводить ее в дом. Потерпевшая боялась супруга и хотела забрать детей. Правоохранители согласились. Они увидели, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник стал проявлять агрессию, провоцировать конфликт с полицейскими, пытался подойти к своей жене и ругался нецензурной бранью. Он не реагировал на требования сотрудников полиции. Затем мужчина разозлился и умышленно ударил полицейского кулаком в лицо, причинив боль и ушиб.
Полиция задержала мужчину и доставила в дежурную часть. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему штраф в размере 25 тыс. рублей.