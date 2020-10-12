properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2020, 09:57

Published 12 октября 2020, 09:57

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Житель Чусового осужден за применение насилия по отношению к полицейскому

12 октября 2020, 09:57
Мужчина совершил преступление в начале лета.

В Чусовом суд признал ранее судимого 37-летнего местного жителя виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в начале июня полицейские приехали на вызов к дому, расположенному на улице Чкалова. Женщина встретила их и сообщила, что поссорилась с мужем. Она попросила полицию сопроводить ее в дом. Потерпевшая боялась супруга и хотела забрать детей. Правоохранители согласились. Они увидели, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник стал проявлять агрессию, провоцировать конфликт с полицейскими, пытался подойти к своей жене и ругался нецензурной бранью. Он не реагировал на требования сотрудников полиции. Затем мужчина разозлился и умышленно ударил полицейского кулаком в лицо, причинив боль и ушиб.

Полиция задержала мужчину и доставила в дежурную часть. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему штраф в размере 25 тыс. рублей.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика