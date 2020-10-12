Житель Чусового осужден за применение насилия по отношению к полицейскому

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в начале июня полицейские приехали на вызов к дому, расположенному на улице Чкалова. Женщина встретила их и сообщила, что поссорилась с мужем. Она попросила полицию сопроводить ее в дом. Потерпевшая боялась супруга и хотела забрать детей. Правоохранители согласились. Они увидели, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник стал проявлять агрессию, провоцировать конфликт с полицейскими, пытался подойти к своей жене и ругался нецензурной бранью. Он не реагировал на требования сотрудников полиции. Затем мужчина разозлился и умышленно ударил полицейского кулаком в лицо, причинив боль и ушиб.