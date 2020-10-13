Аналитика МТС: топ необычных туристических мест Прикамья

По данным больших данных МТС, среди туристов, посетивших Пермский край этим летом, больше всего мужчин — 60%. Доля гостей города в возрасте с 18 до 35 лет составляет 42%, 35–44 года — 15%, 44–54 года — 15%, 55–64 года — 19%, старше 65 лет — 9%. Также более половины гостей края приезжали в регион на собственном авто (52%). Больше всего туристов приезжали из соседних регионов — Удмуртии, Свердловской области, Башкирии, а также Краснодарского края и Москвы.