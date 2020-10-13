Бастрыкин взял на контроль возможную кражу малолетних детей в Кунгурском районе

Posted 13 октября 2020, 05:17
Published 13 октября 2020, 05:17
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения доследственой проверки и расследования уголовного дела в Прикамье.
Внимание Бастрыкина привлек случай в поселке Бырма в Кунгурском районе, связанный с возможном нарушении прав детей в Пермском крае. В федеральных СМИ появилась информация, что двух несовершеннолетних девочек в Кунгурском районе якобы «выкрала» жена брата женщины. В ответ на это последняя уверяет, что спасала детей от жалкого существования в семье — те буквально голодали. Более того, родители сами отдали своих дочерей 6 и 9 лет.
Женщина имеет официально оформленную «предварительную опеку», ожидает, пока органы опеки лишат семью родительских прав. СКР изучит действия органов опеки, сотрудники которой, несмотря на неоднократные проверки, не принимали мер по изъятию детей, в то время как условия жизни в семье были ненадлежащими.
Ранее трое детей из этой семьи сгорели на пожаре в 2009 году. В СУ СК России по Пермскому краю по материалам СМИ организована проверка в отношении органов опеки и попечительства на предмет халатности, также следователями будут тщательно изучены все обстоятельства пожара, приведшего к гибели детей.