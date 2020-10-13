Бастрыкин взял на контроль возможную кражу малолетних детей в Кунгурском районе

Внимание Бастрыкина привлек случай в поселке Бырма в Кунгурском районе, связанный с возможном нарушении прав детей в Пермском крае. В федеральных СМИ появилась информация, что двух несовершеннолетних девочек в Кунгурском районе якобы «выкрала» жена брата женщины. В ответ на это последняя уверяет, что спасала детей от жалкого существования в семье — те буквально голодали. Более того, родители сами отдали своих дочерей 6 и 9 лет.