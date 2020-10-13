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Posted 13 октября 2020, 10:43

Published 13 октября 2020, 10:43

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Кунгурскую больницу привлекут к ответственности за несоблюдение санитарных норм при COVID-19

Кунгурскую больницу привлекут к ответственности за несоблюдение санитарных норм при COVID-19

13 октября 2020, 10:43
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Главный врач Вадим Кириллов в октябре 2020 года сообщил, что в больнице не хватает медиков.

В ноябре Кунгурский городской суд рассмотрит иск к городской больнице по фактам нарушений санитарных норм во время эпидемии коронавирусной инфекции. С иском обратилось региональное управление Роспотребнадзора, поскольку ГБУЗ ПК «Кунгурская городская больница» вовремя не выполнила предписания эпидемиологов. Заседание назначено на 2 ноября.

В июле суд закрывал на 30 дней стационар отделения больницы в селе Кыласово. Учреждение признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Согласно материалам дела, руководство Кунгурской больницы не выполнило необходимые противоэпидемические мероприятия для защиты жителей от коронавируса.

Главный врач горбольницы Вадим Кириллов 8 октября через СМИ обратился к жителям Кунгура и сообщил, что сегодня медучреждение не справляется с потоком больных ОРВИ, обращающихся за обследованием на коронавирус. «На сегодня в «Кунгурской больнице» нет для этого достаточного количества медперсонала, так как две трети сотрудников первичного звена (поликлиника) находятся на листах временной нетрудоспособности. Мы принимаем все мыслимые и немыслимые меры для укрепления первичного звена, чтобы обеспечить работу неотложной медицинской помощи», — заявил Кириллов. Он попросил людей запастись терпением в ожидании медпомощи.

Наказание за совершение административного правонарушения предусмотрено в виде административного штрафа на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

#Общество#Коронавирус в Перми
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