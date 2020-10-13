Кунгурскую больницу привлекут к ответственности за несоблюдение санитарных норм при COVID-19

Главный врач горбольницы Вадим Кириллов 8 октября через СМИ обратился к жителям Кунгура и сообщил, что сегодня медучреждение не справляется с потоком больных ОРВИ, обращающихся за обследованием на коронавирус. «На сегодня в «Кунгурской больнице» нет для этого достаточного количества медперсонала, так как две трети сотрудников первичного звена (поликлиника) находятся на листах временной нетрудоспособности. Мы принимаем все мыслимые и немыслимые меры для укрепления первичного звена, чтобы обеспечить работу неотложной медицинской помощи», — заявил Кириллов. Он попросил людей запастись терпением в ожидании медпомощи.