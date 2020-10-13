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Posted 13 октября 2020, 11:15

Published 13 октября 2020, 11:15

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

В Оренбургской области пристав не взыскал долг с виновного

13 октября 2020, 11:15
Суд признал бездействие УФССП незаконным.

В Оренбурге судебный пристав не выполнял свои обязанности по взысканию долга с неплательщика. Об этом сообщает 56orb.ru

Местный житель по решению суда взыскал с обвиняемого 500 тыс. рублей. Однако пристав не торопился взыскивать долг. Прежде чем подать иск в суд, мужчина обратился у начальнику областного УФССП. Однако его проигнорировали.

Суд признал бездействие УФССП незаконным. Руководство обещало исправить ситуацию и провести с приставом ликбез. Однако в УФССП Оренбургской области не признали вину. Вышестоящий суд разобрал апелляционную жалобу, но нарушений не нашел. Дело не подлежит пересмотру.

#Происшествия
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