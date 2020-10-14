«Камкабель» перевел на удаленную работу часть сотрудников

Posted 14 октября 2020, 09:39
Published 14 октября 2020, 09:39
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Камский кабельный завод переводит на дистанционный режим часть сотрудников в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. При этом сотрудники предприятия, задействованные в производственных процессах, продолжать работу в обычном режиме.
«Мы современны, динамичны и полностью готовы к удаленному формату работы. Этой весной был получен хороший опыт по организации работы сотрудников в единой корпоративной системе прямо из дома, без потери качества и эффективности. С нашими основными потребителями мы постепенно переходим на электронный документооборот, проводим технические аудиты через специальные приложения» — пояснил директор по маркетингу ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.
2 октября оперштаб рекомендовал предприятиям Прикамья перевести на дистанционную работу всех сотрудников, способных выполнять свои обязанности удаленно. Сегодня, 14 октября, в Прикамье был установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 109 жителей региона. Общее количество заболевших инфекцией в регионе с начала пандемии достигло 11137 человек.