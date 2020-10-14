«Камкабель» перевел на удаленную работу часть сотрудников

«Мы современны, динамичны и полностью готовы к удаленному формату работы. Этой весной был получен хороший опыт по организации работы сотрудников в единой корпоративной системе прямо из дома, без потери качества и эффективности. С нашими основными потребителями мы постепенно переходим на электронный документооборот, проводим технические аудиты через специальные приложения» — пояснил директор по маркетингу ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.