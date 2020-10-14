Подозреваемую во взятках поставщицу питания в пермские больницы оставили под стражей

Posted 14 октября 2020, 09:44
Published 14 октября 2020, 09:44
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Сегодня, 14 октября, Свердловский районный суд не изменил меру пресечения пермской предпринимательнице Эльфире Кузьминой, учредителю крупнейших поставщиков больничных обедов в Прикамье — компаний «Амега» и «Элиона». Она останется под стражей еще на месяц — до 18 ноября.
В судебном заседании следствие ходатайствовало о продлении срока содержания Кузьминой в СИЗО до пяти месяцев, так как проверяется факт дачи ещё одной взятки (всего на сегодня следствием проверяется три эпизода). Сама предпринимательница попросила суд об изменении меры пресечения на домашний арест и залог в 2 млн рублей. Залог, по словам адвоката Кузьминой Дмитрия Кононова, готов внести Владимир Мальцев (является свидетелем по одному из эпизодов и гражданским мужем Эльфиры Кузьминой) и Межрегиональная ообщественная организация «Московская Ассоциация Предпринимателей» (президент Андрей Поденок). Общественная организация также представила в суд положительную характеристику Кузьминой.
Судья Ирина Томилина задала Кузьминой вопрос о том, допрашивалась ли она следователями после явки в повинной еще одного главного врача крупной пермской клиники. «Да, я пояснила следствию, что действительно встречалась с ним в его кабинете для решения рабочих вопросов», — сообщила подследственная. Сейчас по этому эпизоду проводится доследственная проверка, решение о возбуждении уголовного дела не принято.
И защита, и гособвинение в лице прокурора отдела противодействия коррупции Сергея Дьячкова сообщили суду о том, что для дальнейшего расследования уголовного дела содержание Кузьминой не обязательно. Адвокат Конов уточнил, что находясь под домашним арестом его подзащитная не сможет оказывать давление на других фигурантов дела, более того, сможет более активно оказывать содействие расследованию.
Еще одним доводом защиты стало то, что Кузьмина — человек пенсионного возраста и попадает в группу риска по коронавирусной инфекции. «В камере СИЗО холодно, защита постоянно передает теплую одежду», — пояснил Конов. Кроме того, он пояснил, что Кузьмина не имеет постоянной прописки в Перми потому, что не успела ее оформить из-за ареста. У нее в собственности есть благостроеная квартира в центре Перми, где она готова прописаться.
В отношении предпринимательницы 18 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело, учредительница нескольких компаний рынка общественного питания при попытке дать взятку одному из пермских главных врачей была задержана оперативниками регионального УФСБ и помещена в пермское СИЗО. Расследованием занимается СУ СКР по Пермскому краю. Адвокаты Кузьминой заявляют о невиновности подзащитной и утверждают, что переданные руководителю больницы деньги — пожертвование на покупку детского питания.
Ранее суд уже продлял на месяц меру пресечения Кузьминой, ее юристы ходатайстововали в двух инстанциях о домашнем аресте. 17 сентября Пермский краевой суд оставил в силе решение первой инстанции, по которому Кузьмина содержится под стражей в СИЗО до 18 октября.
В аппеляции подозреваемая предпринимательница и ее защита также просили Пермский краевой суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста, внесения залога в размере 2 млн рублей (в первой инстанции заявлялся залог в 1 млн рублей) или применения обеих мер. Адвокат в своих доводах ссылался на то, что Кузьмина много лет работает в Перми, занимается благотворительностью и ранее не судима. Защита сообщила, что заявленная гособвинением необходимость в нахождении подзащитной под стражей несостоятельна, а довод о том, что Кузьмина может покинуть Россию не имеет под собой оснований. Адвокат подтвердил, что сын Кузьминой имеет годовую визу для проживания во Франции, где играет за хоккейную сборную, но из-за того, что у подзащитной следователи изъяли загранпаспорт, а границы закрыты на время пандемии гриппа, она не планирует покидать страну.